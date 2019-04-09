2019-04-09T13:17:46+03:00
Общество

На дорогах Волгограда обновят разметку за 78 миллионов рублей

За эти деньги новые "зебры" и сплошные с прерывистыми нарисуют только в четырех районах города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уже к середине лета "зебры"в городе будут ярче и заметнее.Уже к середине лета "зебры"в городе будут ярче и заметнее.
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После зимы на многих дорогах Волгограда разметка стерлась, как ее и не было. Поэтому мэрия объявила конкурс на выполнение работ по ее обновлению. Из бюджета на эти цели выделили ни много, ни мало – 78,8 миллионов рублей. Причем за эти деньги, как следует из документации, представленной на сайте Госзакупок, обновят «зебры» и сплошные только в четырех районах города.

В Дзержинском районе в ближайшие месяцы нарисуют новую разметку на 28-ми улицах, в Краснооктябрьском в список попали 21 улица, в Центральном – 29 улиц, в Тракторозаводском – 19.

Всего за 78,8 миллионов рублей подрядчик должен нанести 22,5 тысячи квадратных метров разметки термопластиком, еще 21,8 тысячи «квадратов» - холодным пластиком вручную, 49,5 тысяч квадратных метров – дорожной эмалью механизированным способом, и 55 тысяч – эмалью вручную.

Крайний срок исполнения работ – 31 июля 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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