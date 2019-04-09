Полицейские ищут пироманов, спаливших сразу четыре машины в Волгограде
Пожар на улице Александрова в Тракторозаводском районе произошел в выходные. Там ночью загорелось сразу же четыре машины, оставленные на стоянке возле мастерской. В полицию обратились владельцы Audi, Ford Focus, «Нива» и «Газель». Все автомобили сильно пострадали.
Но как выяснили пожарные инспекторы, причина совсем не в неисправной электронике и не в замыкании проводки. Машины подожгли. Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения, на которых видно двух мужчин. Они подходят к Audi и поджигают одно из колес. Огонь быстро перекинулся на стоящие рядом авто.
Сейчас сотрудники полиции ищут пироманов. Но запись не позволяет разглядеть их лица. Следователи просят волгоградцев оказать содействие в поиске злоумышленников. Ведь жертвой поджигателей может стать любой автомобилист.
Всем, кто знает о преступников, просят позвонить по телефону «02». Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU