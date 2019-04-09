Волгоградец получил 15 миллионов со страховой за похищение, которого не было

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-09T12:01:15+03:00

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Центральный районный суд вынес приговор 51-летнему волгоградцу. Мужчину признали виновным по статье «мошенничество в сфере страхования». Его осудили вслед за напарником, который вместе с ним участвовал в большой афере.

Мужчина раньше работал в страховой компании, поэтому всю кухню знал очень хорошо. В том числе и как расследуются страховые случаи. Поэтому когда уволился, решил на этом хорошо заработать. Он создал фиктивные фирмы, которые якобы занимаются поставкой специнструментов. Затем арендовали несколько складов по стране и создали видимость транспортировки товара. Причем весь его страховали. Дело оставалось за малым. Инсценировать похищение, что и он и сделал вместе с другом. В итоге им удалось через суд получить от страховой фирмы 15 миллионов рублей.

Но служба собственной безопасности компании оказалась умнее мошенников. Они выяснили, что в одном из офисов никто не работал – деятельность велась лишь на бумаге.

К делу подключились сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. А следователи СУ СК по Волгоградской области провели расследование.

- Свою вину волгоградец признал лишь частично. Его приговорили к 4 года колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован в районном суде. Кстати, чуть раньше его 33-летний напарник получил два года колонии. Он заключил с прокуратурой досудебное соглашение, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU