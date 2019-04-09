2019-04-09T09:35:18+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пьяный водитель без прав перевернулся на машине

А в центре Волгограда иномарка сбила 11-летнюю девочку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Некоторых водителей, кажется, не останавливает ничто – ни правила дорожного движения, ни штрафы, ни даже здравый смысл. Вот в Нехаевском районе Волгоградской области 53-летний водитель мало того, что сел за руль без водительского удостоверения, так еще и пьяным. Итог предсказуем и печален: он попал в ДТП.

Случилась авария 8 апреля примерно в 17.45. Нетрезвый водитель ехал на своей «Ниве» по дороге «Новониколаевский – Манино». В какой-то момент он просто не справился с управлением, и машина улетела в кювет.

- Водителя госпитализировали с травмами, - уточняют в ГУ МВД по региону.

В тот же вечер в больнице после ДТП оказалась и 11-летняя школьница. Девочку сбила машина.

- Примерно в шесть часов вечера школьница переходила дорогу вместе со своей 15-летней сестрой. Шли девочки по пешеходному переходу, но даже это не уберегло их от беды. 26-летний водитель на «Ситроен» так разогнался по проспекту Ленина, что просто не успел вовремя затормозить перед пешеходами, - рассказывают «КП-Волгоград» в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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