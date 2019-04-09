2019-04-09T09:28:53+03:00
Происшествия

В Астрахани будут судить москвича, убившего егеря на охоте

Он избил мужчину и скинул его в воду
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина свою вину отрицает.Мужчина свою вину отрицает.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Астраханскую область житель Москвы вместе с друзьями прилетели на рыбалку. Компания обосновалась на одной из многочисленных турбаз в Лиманском районе в дельте Волги. Отдыхали весело и обильно. В один из вечером 40-летний мужчина вместе с другом попросили местного егеря сопроводить их на рыбалку. Отправились они по каналу Фрегатовский. Лов был хороший. Мужики сели на берегу и заговорили про жизнь. Но взгляды на нее у москвичей и у астраханца оказались разными. Причем настолько, что между уже изрядно пьяными людьми завязалась ссора. Она переросла в драку. Но егерь был явно слабее хотя бы в силу возраста. Москвич избил проводника, а затем столкнул его в воду. Сил выбраться из воды у астраханца не оказалось. Он утонул.

Свою вину обвиняемый отрицает. Мол, егерь просто напился и утонул. Поддерживает приятеля и его товарищ. Но нанести себе такие удары жертва сама себе не могла.

- В отношении жителя Москвы возбудили уголовное дело по статье убийство. Следователи собрали достаточное количество доказательств для передачи в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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