Волгоградка завоевала две медали на первенстве России по прыжкам в воду
16-летняя волгоградская спортсменка Ульяна Клюева добавила в свою копилку еще две награды: она завоевала «золото» и «серебро» на чемпионате России по прыжкам в воду.
На счету Ульяны уже десятки побед, и на этом юниорском первенстве страны она лишь еще раз доказала, что занимает достойное место в сборной России.
Чемпионат проходил в подмосковной Рузе. Соревновались юноши и девушки 16-18-ти (группа "А") и 14-15-ти лет (группа "Б"). Двести спортсменов боролись за 16 наградных комплектов в индивидуальных и синхронных видах программы.
Ульяна Клюева дважды поднималась здесь на пьедестал. Вместе со своей московской напарницей Виталией Королевой она завоевала «золото» на трехметровом прыжковом снаряде.
- К этой медали наша землячка добавила еще и личное «серебро» первенства России, также завоеванное в прыжках с трехметрового трамплина. Волгоградка уступила лишь оппонентке из подмосковной Электростали, - уточняют в облспорткомитете.
По итогам этих выступлений Клюева подтвердила место в сборной и теперь она едет на молодежное первенство Европы-2019.
ИСТОЧНИК KP.RU