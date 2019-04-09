2019-04-09T09:09:29+03:00
Спорт

Волгоградка завоевала две медали на первенстве России по прыжкам в воду

Ульяна Клюева вошла в сборную страны и поедет на первенство Европы 2019
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ульяна Клюева вместе со своей московской напарницей Виталией Королевой она завоевала «золото» на трехметровом прыжковом снаряде. Фото облспорткомитет.Ульяна Клюева вместе со своей московской напарницей Виталией Королевой она завоевала «золото» на трехметровом прыжковом снаряде. Фото облспорткомитет.
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16-летняя волгоградская спортсменка Ульяна Клюева добавила в свою копилку еще две награды: она завоевала «золото» и «серебро» на чемпионате России по прыжкам в воду.

На счету Ульяны уже десятки побед, и на этом юниорском первенстве страны она лишь еще раз доказала, что занимает достойное место в сборной России.

Чемпионат проходил в подмосковной Рузе. Соревновались юноши и девушки 16-18-ти (группа "А") и 14-15-ти лет (группа "Б"). Двести спортсменов боролись за 16 наградных комплектов в индивидуальных и синхронных видах программы.

Ульяна Клюева дважды поднималась здесь на пьедестал. Вместе со своей московской напарницей Виталией Королевой она завоевала «золото» на трехметровом прыжковом снаряде.

- К этой медали наша землячка добавила еще и личное «серебро» первенства России, также завоеванное в прыжках с трехметрового трамплина. Волгоградка уступила лишь оппонентке из подмосковной Электростали, - уточняют в облспорткомитете.

По итогам этих выступлений Клюева подтвердила место в сборной и теперь она едет на молодежное первенство Европы-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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