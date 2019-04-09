Волгоградка завоевала две медали на первенстве России по прыжкам в воду

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-09T09:09:29+03:00

Ульяна Клюева вместе со своей московской напарницей Виталией Королевой она завоевала «золото» на трехметровом прыжковом снаряде. Фото облспорткомитет.

Ульяна Клюева вошла в сборную страны и поедет на первенство Европы 2019

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16-летняя волгоградская спортсменка Ульяна Клюева добавила в свою копилку еще две награды: она завоевала «золото» и «серебро» на чемпионате России по прыжкам в воду.

На счету Ульяны уже десятки побед, и на этом юниорском первенстве страны она лишь еще раз доказала, что занимает достойное место в сборной России.

Чемпионат проходил в подмосковной Рузе. Соревновались юноши и девушки 16-18-ти (группа "А") и 14-15-ти лет (группа "Б"). Двести спортсменов боролись за 16 наградных комплектов в индивидуальных и синхронных видах программы.

Ульяна Клюева дважды поднималась здесь на пьедестал. Вместе со своей московской напарницей Виталией Королевой она завоевала «золото» на трехметровом прыжковом снаряде.

- К этой медали наша землячка добавила еще и личное «серебро» первенства России, также завоеванное в прыжках с трехметрового трамплина. Волгоградка уступила лишь оппонентке из подмосковной Электростали, - уточняют в облспорткомитете.

По итогам этих выступлений Клюева подтвердила место в сборной и теперь она едет на молодежное первенство Европы-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU