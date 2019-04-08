2019-04-08T19:58:02+03:00
Происшествия

Владелица турфирмы обманула волгоградцев на 1 миллион 370 тысяч рублей

Она продавала путевки, но по факту тратила деньги на себя
Юлия Данильченко
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39 жителей Волгоградской области мечтали отдохнуть на территории России и готовы были раскошелиться, но вот ошиблись с выбором турфирмы. 40-летняя бизнес-леди предлагала клиентам лучшие варианты, но вот выполнять условия договоров не торопилась, вместо этого тратила чужие деньги в свое удовольствие.

К моменту разоблачения мошенницы она успела заработать 1 миллион 370 тысяч рублей. Теперь ее обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Вину в содеянном коммерсант полностью признала. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волжского посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Волжский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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