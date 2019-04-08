2019-04-08T20:56:05+03:00
Происшествия

В Волгограде под суд идет убийца криминального авторитета Юрия Иванова

Сергей Жуков расстрелял, а затем зарезал друга Кадина
Юлия Данильченко
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Именно здесь Жук подкараулил Иванова и жестоко расправился над ним. Фото: Виктория Дашина.Именно здесь Жук подкараулил Иванова и жестоко расправился над ним. Фото: Виктория Дашина.
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Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия», заведенное в отношении 43-летнего Сергей Жукова по кличке Жук. В августе 2018 года он жестоко расправился с криминальным авторитетом Юрием Ивановым - другом Владимира Кадина.

- По версии следствия, в вечернее время 27 августа 2018 года возле одного из многоквартирных домов по проспекту Ленина обвиняемый встретился со своим знакомым, приехавшим недавно из Москвы. Ранее между мужчинами возникали конфликты на почве личных неприязненных отношений, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе прокуратуры.

Убийца все спланировал. У него при себе было два боевых пистолета и нож. Первый дал осечку, второй тоже. Лишь с третьей попытки выстрел прозвучал – пуля угодила в грудь. Убийца хладнокровно догнал жертву и нанес несколько ударов ножом. После преступления волгоградец сам сдался полицейским. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Приговора Иванов дожидается под стражей.

Архив "КП"

18 августа 2011 года. Владимир Кадин.

Громкое преступление случилось в центре Волгограда - был застрелен, казалось бы, непотопляемый «авторитет» 46-летний Владимир Кадин. Он отдыхал в кругу друзей в кафе «Фасоль» в самом центре города на улице Чуйкова. Было жарко и компания мужчин разместилась на открытой террасе. За соседним столиком с Кадиным сидели несколько телохранителей. На часах было около десяти вечера, и в сумерках охрана не заметила, как к площадке подобрался молодой мужчина. Он оказался сзади компании, достал пистолет и выстрелил Кадину в голову. Все случилось в считанные секунды (читать дальше)

ИСТОЧНИК KP.RU

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