На улице Ангарской в Волгограде отремонтируют трамвайный переезд

СЕГОДНЯ 18:30 2019-04-08T18:30:36+03:00

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Вечером 8 апреля начались капитальные ремонтные работы в районе трамвайного переезда на улице Ангарской в Дзержинском районе Волгограда. МУП «Метроэлектротранс» приведет в порядок участок путей, пересекающих Ангарскую перед въездом в депо №2.

Дорожники будут трудиться в основном в ночное время суток, чтобы не мешать трамваям и автомобилям. Единственное неудобство – это временное сужение проезжей части.

- В ходе работ сотрудники заменят рельсошпальную решетку, в том числе уложат специальные рельсы, характеристики которых позволяют разместить их вровень с дорогой для комфортного проезда участка автотранспортными средствами, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

А после уложат асфальт общей площадью почти сто квадратных метров. Напомним, в прошлом году МУП отремонтировало переезды на Землячке и на проспекте Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU