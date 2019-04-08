В Астрахани раскрыли преступление 15-летней давности

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-08T17:19:16+03:00

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Тело 75-летней пенсионерки нашли в доме по улице Хмельницкого в городе Астрахань еще в январе 2004 года. Старушку привязали к креслу, долго пытали и потом задушили. Была версия, что преступник похитил деньги и другие ценности. Но точно узнать мотивы убийства следователи смогли спустя целых 15 лет – все эти годы 37-летний мужчина смог скрываться.

Это дело могли никогда не раскрыть. Но после заседания межведомственной комиссии, в котором участвовало руководство областного СК и УМВД, были подняты десять нераскрытых преступлений, совершенные в прошлом. Дело снова подняли.

- По результатам тесного взаимодействия сотрудников следственного управления с коллегами из УМВД 24 марта 2019 года 37-летний подозреваемый задержан на территории Санкт-Петербурга, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Мужчина вину свою признал частично, но следователи продолжают выяснять все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU