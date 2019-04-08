Волгоградского вратаря «Ротора» признали лучшим футболистом ФНЛ

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-08T17:06:08+03:00

В марте Лобанцев не пропустил еще ни одного мяча в ворота сине-голубых. Фото ФК "Ротор".

Мирослав Лобанцев в марте не пропустил ни одного мяча

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Еще один повод для гордости у волгоградских поклонников футбола: наш голкипер ФК «Ротор» Мирослав Лобанцев завоевал звание лучшего игрока Олимп-Первенства ФНЛ-2018/19 в марте. Правда, это по версии болельщиков.

Волгоградские фанаты действительно самые преданные. Это благодаря им «Волгоград Арена» стала самой посещаемой на матчах ФНЛ. Это они 7 апреля побили рекорд посещаемости 2019-го года на игре «Ротор»-«Балтика», когда поддержать свою команду на стадион пришли почти 26 тысяч человек. И это они поддержали нашего вратаря на голосовании, которое проводит ФНЛ.

На протяжении нескольких дней мы собирали ваши кандидатуры по электронной почте и на страницах лиги в социальных сетях, а также по электронной почте. В общей сложности вами было предложено 48 футболистов из десяти клубов лиги, а в итоговый шорт-лист вошло восемь фамилий. Больше всех голосов – 58 -получил Мирослав Лобанцев из «Ротора», - сообщили в ФНЛ.

И это вполне заслуженно: в марте Лобанцев не пропустил еще ни одного мяча в свои ворота.

На втором месте полузащитник «Балтики» Александр Саплинов (49 голосов) и Максим Палиенко из «Нижнего Новгорода» (44).

11 апреля вместе с подведением итогов голосования будет объявлен и лучший футболист марта по версии ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU