2019-04-08T16:39:45+03:00
Общество

В Волгограде бизнесмен задолжал работникам почти три миллиона рублей зарплаты

После вмешательства прокуратуры деньги людям выплатили
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Работники компании, которая занимается в Волжском установкой металлоконструкций, несколько месяцев терпеливо ждали, когда же им дадут зарплату. Месяц, два… Потом решили пойти в прокуратуру.

По заявлению этих людей, прокуратура Волжского нагрянула с проверкой в эту организацию. И выяснили, что руководство действительно задолжало работникам в общей сложности почти 3 миллиона рублей.

178 человек, которые работают в этой компании, оказались заложниками нерадивого руководства.

- Прокуратура направила в адрес руководителя письмо с требованием в срочном порядке устранить нарушение, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре. – Также инициировано привлечение руководителя предприятия к административной ответственности по статье КОАП РФ «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».

Кроме того, правоохранители обратились в суд с требованием взыскать с компании задолженность по заработной плате.

И сразу нашлись деньги.

- В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками организации погашена в полном объеме, - отчитываются в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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