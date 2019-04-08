Пять волгоградских депутатов собираются снова выбираться в облдуму осенью

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-08T16:42:06+03:00

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Осенью 2019 в «Единой России» волгоградцы будут выбирать губернатора и депутатов областной Думы. Уже сейчас желающие стать народными избранниками могут оформить заявку, чтобы участвовать в предварительном голосовании от «Единой России». Заявки подали десятки волгоградцев. Среди зарегистрированных партией кандидатов есть и пять действующих депутатов облдумы. Сергей Булгаков, Татьяна Бухтина, Станислав Коротков, Александр Осипов и Михаил Рогозин. В списке есть и Алексей Волоцков, он трудится пока в гордуме, но метит в областной парламент. Есть среди желающих и педагоги, и бизнесмены, и даже физкультурный работник детского сада.

Кстати, попытаться стать депутатом может каждый, кто предоставит пакет документов (паспорт, документ об образовании, справку об отсутствии судимостей, справку с места работы и т.д.) и примет участие в двух дебатах. Как заверили "КП-Волоград" в "ЕР", членство в партии не обязательно. Заявки принимаются до 31 апреля.

Предварительное голосование состоится 26 мая. Всех волгоградцев приглашают принять в нем участие. Партия берет на себя расходы по организации 407 участков, где можно отдать свой голос за понравившегося человека. Победители получат поддержку от партии.

ИСТОЧНИК KP.RU