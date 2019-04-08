2019-04-08T15:42:10+03:00
Происшествия

За смерть двух волгоградцев в траншее будут судить их работодателя

На 35-летнего мужчину завели уголовное дело за нарушение правил безопасности
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жуткая история, которая произошла в Волгограде 1 апреля, когда в яме под завалами земли погибли двое рабочих, получила продолжение. Следователи после проверки завели уголовное дело на 35-летнего мужчину, который нанял этих несчастных выкапывать трубу. Его обвиняют по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, этот волгоградец решил подзаработать на металле. Он узнал, что неподалеку от дома №8 по проспекту Волжский в Волгограде закопана огромная труба. Мужчина решил ее выкопать и сдать на лом. Ради этого нанял экскаватор, который снял верхний слой земли. В договоре аренды было четко прописано, что он обязан согласовать со всеми инстанциями место проведения работ и обеспечить их безопасность. Но «бизнесмен», как вы понимаете, ничего этого не сделал. Согласований никаких, о мерах безопасности вообще не подумали – даже записи о проведенном инструктаже нет. Когда нанятые работники стали откапывать трубу вручную, на них и обвалился грунт. Оба они оказались под землей, и скончались там.

- Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Волгоградец, который нанял рабочих, признал свою вину на первом же допросе, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ротор снизил цены на билеты на «Волгоград Арену» до конца сезона
Астраханец выпил бутылку водки и устроил гонки с полицейскими
В Волгограде отчим пнул машину пасынка и теперь пойдет за решетку
Волгоградец купил фальшивые деньги в интернете и кутил на них в ресторанах
В апреле в Волгограде вернулись к строительству трассы для тюбинга
Таксист отговорил пассажирку разводиться, а потом ее обокрал
В Камышине мужчина облил жену спиртом и поджог
Грузовая «Газель» отправила в больницу школьницу и водителя
Волгоградец устроил пожар, когда готовил ужин
На полигоне Прудбой под Волгоградом выбрали лучший танковый экипаж
«Победили благодаря болельщикам»: автор единственного гола в матче «Ротор»-«Балтика» об игре
Присоединяйтесь: 13 апреля в парке Волго-Ахтубинская пойма посадят 2000 дубов и кленов
«Новый Акрополь» расскажет волгоградцам о раздельном сборе мусора
За ночь в Волгограде сгорели четыре машины
Волгоградскую УК «Комплекс» лишили лицензии
В Волгограде мать и сын за деньги прописывали в доме мигрантов
Автоледи за рулем «ВАЗа» устроила ДТП: годовалая и двенадцатилетняя девочки в больнице
Волгоградские приставы потеряли арестованный Toyota Land Cruiser за полтора миллиона рублей
Волгоградские волонтеры выхаживают алабая с выпавшими органами
Волгоградцам предлагают проверить здоровье в медпунктах на «Волгоград Арене» и «ЦПКиО»
Волжанин сдавал квартиру наркоманам и получал за это деньги
В Волгограде членам движения «Артподготовка», признанному экстремистским, вынесли приговор
Волгоградским безработным предлагают места бригадира, технолога и кладовщик
Тысячи волгоградцев вышли на первый субботник
Гаишники выводят водителей из сумрака
17-летний велосипедист попал под машину на «зебре» в Волжском
Елена Исинбаева установила новый рекорд