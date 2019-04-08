За смерть двух волгоградцев в траншее будут судить их работодателя

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-08T15:42:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткая история, которая произошла в Волгограде 1 апреля, когда в яме под завалами земли погибли двое рабочих, получила продолжение. Следователи после проверки завели уголовное дело на 35-летнего мужчину, который нанял этих несчастных выкапывать трубу. Его обвиняют по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, этот волгоградец решил подзаработать на металле. Он узнал, что неподалеку от дома №8 по проспекту Волжский в Волгограде закопана огромная труба. Мужчина решил ее выкопать и сдать на лом. Ради этого нанял экскаватор, который снял верхний слой земли. В договоре аренды было четко прописано, что он обязан согласовать со всеми инстанциями место проведения работ и обеспечить их безопасность. Но «бизнесмен», как вы понимаете, ничего этого не сделал. Согласований никаких, о мерах безопасности вообще не подумали – даже записи о проведенном инструктаже нет. Когда нанятые работники стали откапывать трубу вручную, на них и обвалился грунт. Оба они оказались под землей, и скончались там.

- Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Волгоградец, который нанял рабочих, признал свою вину на первом же допросе, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU