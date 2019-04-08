Ротор снизил цены на билеты на «Волгоград Арену» до конца сезона

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-08T14:26:16+03:00

Все билеты на стадион будут по 100 и 200 рублей. Приходите болеть на Ротор!

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Последний матч «Ротора» на «Волгоград Арене», где сине-голубые 7 апреля принимали «Балтику», побил рекорд посещаемости матчей ФНЛ в этом году. Почти 26 тысяч болельщиков пришли поддержать свою любимую команду. И подопечные Игоря Менщикова не подвели. Это была наша общая победа!

- От имени руководства и коллектива клуба «Ротор» хочу поблагодарить каждого, кто пришел на этот матч. Вы - наш двенадцатый игрок! Все ребята ощущают на поле вашу поддержку. Мы счастливы и очень горды тем, что у нас лучшие болельщики в стране! – заявил гендиректор ФК «Ротор» Андрей Рекечинский. - Вся команда ожидает полного стадиона каждый матч, и никак иначе.

Ради этого, клуб решил закрепить акцию с дешевыми билетами на «Волгоград Арену».

- Все билеты на трибуны А и С будут стоить 200 рублей, а на трибуны В и Д - 100 рублей! Мы закрепляем эту стоимость до конца Первенства, - порадовали в клубе.

И сегодня, 8 апреля, в Волгограде открыли продажу билетов на матч с ФК «Армавир».

- Спешим успокоить владельцев абонементов, они получат скидку 30% при приобретении абонементов на следующий сезон, - уточнил Андрей Рекечинский. - Также, хочу сообщить, что на матчи грядущего чемпионата будут пересмотрены ценовые категории билетных и абонементных программ. Мы учтем пожелания болельщиков, недочеты и опыт других клубов.

Матч «Ротор» - «Армавир» состоится 20 апреля. Начало – в 14.00.

ВАЖНО!

Купить билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2» без сервисного сбора можно в центральном офисе Kassir.ru или в точках продаж:

- ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2, Волгоград, Рабоче- Крестьянская 11;

- ТРЦ Акварель, пр. Университетский, 107 (вход Волга, 1 этаж);

- ТРК Мармелад, ул. Землячки, 110б (1 этаж, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 1Б.

При покупке билетов через интернет возьмут сервисный сбор 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU