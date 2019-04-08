Астраханец выпил бутылку водки и устроил гонки с полицейскими
Охоту на пьяных водителей астраханские полицейские устраивают каждую неделю. Кто-то после этого лишается прав, кто-то получает даже срок. В эти выходные рейд за нетрезвыми автомобилистами закончился погоней и аварией.
Сотрудники ДПС попытались остановить машину в Трусовском районе. Но водитель проигнорировал требование силовиков, а лишь сильнее нажал на педаль газа. Чтобы скрыться от преследователей, он выключил габаритные огни и фары. Но даже по темноте ему не удалось далеко уехать. На большой скорости он не вписался в один из поворотов, сбил леерное ограждение и врезался в дом. Чудом 34-летний водитель и его пассажирки остались живы и не попали в больницу.
Машина после удара начала дымиться. Стражи порядка с трудом приподняли капот и быстро сняли клеммы с аккумулятора.
Пьяный водитель "убегает" от погони полицейских.
Водитель едва стоял на ногах. Но он сумел рассказать, что они в этот вечер гуляли на свадьбе. Такси вызывать не хотелось, поэтому выпив пол-литра водки он сел за руль. Причем ни сестра, ни жена, которые ехали с ним, не возражали против такой поездки.
Нарколог подтвердил слова самого водителя.Фото: УМВД по Астраханской области
Фото: УМВД по Астраханской области
Врач нарколог подтвердил слова автомобилиста: в крови нашли приличную «дозу» алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU