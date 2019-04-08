В Волгограде отчим пнул машину пасынка и теперь пойдет за решетку
В полицию Краснооктябрьского района Волгограда обратился 19-летний парень. Он рассказал, что 7 апреля ему помяли машину «ВАЗ-2109». Нет, не в аварии, а припаркованную у дома. И, судя по вмятине на двери, авто кто-то прилично пнул ногой. И, как заявил правоохранителям владелец машины, он даже подозревает чьих рук (точнее ног) это дело. Подозрение его пало на 37-летнего безработного отчима.
Когда правоохранители пришли к подозреваемому с расспросами, он даже не стал отрицать свою вину. Пояснил, что накануне этого они с пасынком сильно повздорили. Злоба кипела, и он выместил ее на машине.
Ударил так, что восстановление обошлось владельцу в семь тысяч рублей.
- На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Грозит волгоградцу теперь до двух лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в УМВД России по Волгограду.
ИСТОЧНИК KP.RU