В Волгограде отчим пнул машину пасынка и теперь пойдет за решетку

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-08T11:56:49+03:00

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В полицию Краснооктябрьского района Волгограда обратился 19-летний парень. Он рассказал, что 7 апреля ему помяли машину «ВАЗ-2109». Нет, не в аварии, а припаркованную у дома. И, судя по вмятине на двери, авто кто-то прилично пнул ногой. И, как заявил правоохранителям владелец машины, он даже подозревает чьих рук (точнее ног) это дело. Подозрение его пало на 37-летнего безработного отчима.

Когда правоохранители пришли к подозреваемому с расспросами, он даже не стал отрицать свою вину. Пояснил, что накануне этого они с пасынком сильно повздорили. Злоба кипела, и он выместил ее на машине.

Ударил так, что восстановление обошлось владельцу в семь тысяч рублей.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Грозит волгоградцу теперь до двух лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в УМВД России по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU