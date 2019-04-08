Волгоградец купил фальшивые деньги в интернете и кутил на них в ресторанах

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-08T11:37:27+03:00

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В интернете купить можно все. Даже деньги, и не только старинные, но и фальшивые. Именно так и обзавелся пятитысячными купюрами 27-летний Азамат Темралиев. С ними он отправился не в магазин за продуктами или покупать себе новую одежду. Он решил прокутить их в ресторане. Сначала отправился в один, где бумажку приняли. Проев пять тысяч рублей, он отправился в другое еще более популярное местечко. Но там, сытно отобедав, он получил отказ от официанта принять купюру. О том, что она фальшивая, администратор сообщила не только клиенту, но и правоохранительным органам.

Свою вину обвиняемый признал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье: покушение на хранение, перевозку в целях сбыт и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Суд вынес приговор: 2 года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU