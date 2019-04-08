2019-04-08T11:10:07+03:00
Общество

В апреле в Волгограде вернулись к строительству трассы для тюбинга

Сейчас рабочие монтируют основание для бугельного подъемника
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Трассы для тюбинга и большой каток в пойме Царицы волгоградцам пообещали еще в прошлом – 2018-м году. И даже работа закипела, появились основания четырех спусков, но к масленице стало понятно – прокатиться по ним горожане смогут только следующей зимой. Но нет, сегодня, 8 апреля, в администрации Волгограда заявили: «На левом склоне поймы реки Царицы подрядчик приступил к возведению пятой трассы всесезонного тюбинга». По этой трассе смогут подниматься обратно в гору на ватрушке при помощи бугельного подъемника.

Параллельно заканчивают монтаж уже начатых четырех стометровых трасс. И ничего, что лето впереди: трассы будут всесезонными. Деревянное основание покроют специальным искусственным покрытием с длинным ворсом, имитирующим снежный покров.

- Перед эксплуатацией покрытие покроют силиконом. Для безопасного торможения специалисты оборудуют смягчающие подиумы, - уточняют в мэрии.

Одновременно рабочие укладывают тротуарную плитку в пешеходной зоне и монтируют инженерные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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