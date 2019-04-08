Таксист отговорил пассажирку разводиться, а потом ее обокрал

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-08T10:56:44+03:00

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62-летнюю пассажирку таксист забрал из Приволжского района на железнодорожный вокзал Астрахани. Женщина была сильно расстроена. Клиентка рассчиталась с водителем и попросила донести ее вещи до кассы. Она купила билет и пригласила таксиста в кафе. Мол, ей нужно с кем -нибудь поговорить. Как астраханка рассказала извозчику, накануне она поссорилась с мужем, поэтому и собрала свои вещи, чтобы уехать к подруге в Саратов. Сердобольный мужчина посочувствовал даме, он даже уговорил ее отказаться от развода. Сдав билеты, она снова наняла собеседника для возвращения домой. По дороге она в машине выронила карту. Искали вместе с водителем. Но когда мужчина нашел «пластик», не сказал об этом пассажирке, а ушел на пять минут до банкомата. Там он снял 45 тысяч и вернулся к клиентке. Он посоветовал заблокировать ее в банке на всякий случай: мошенников развелось много.

Пропажу астраханка обнаружила только на следующее утро и написала заявление в полицию

Таксист во всем признался, и даже рассказал, что хотел снять больше, но ежедневный лимит не позволил этого сделать.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу. До этого мужчина уже получил срок за вождение в пьяном виде, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU