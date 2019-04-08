2019-04-08T10:07:38+03:00
Происшествия

В Камышине мужчина облил жену спиртом и поджог

Пара перед этим сильно поссорилась
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Общежитие по улице Ленина имеет в Камышине дурную славу. Полиция приезжает туда в несколько раз чаще, чем в обычные дома. Вот и в этот раз из нехорошей многоэтажки пришел вызов в полицию о поджоге. Муж пытался сжечь свою жену.

Конфликты между супругами (официально пара не зарегистрирована) происходили постоянно. Но после бурной ссоры парочка мирилась и успокаивалась на несколько дней. Но не в этот раз. Во время очередной перебранки после застолья 32-летний камышанин взял со стола спиртное, вылил на жену, а затем поджег. На крики женщины сбежались соседи. Они помогли потушить горящую одежду и волосы. Для пострадавшей вызвали «скорую», а для пиромана – полицию.

Несколько недель женщина провела в больнице – лечила многочисленные ожоги. Судебно-медицинская экспертиза сделала свое заключение: средний вред здоровью.

- В отношении камышанина возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до 3 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе муниципального отдела МВД России Камышинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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