2019-04-08T09:23:07+03:00
Происшествия

Грузовая «Газель» отправила в больницу школьницу и водителя

Волгоградец не рассчитал дистанцию
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая" доставила пострадавших в больницу."Скорая" доставила пострадавших в больницу.
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Авария в Кировском районе Волгограда произошла в половине шестого вечера в воскресенье. 57-летний водитель на грузовой «Газели» поворачивал с 64 Армии в сторону улицы Кирова. Он слишком близко подъехал к «Хендаю» перед ним. И когда 23 парень за рулем иномарки дал по тормозам на светофоре, в него врезался ГАЗ.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его 15-летняя пассажирка. Их на «скорой» доставили в больницу. Обоих госпитализировали.

Еще одна серьезное ДТП случилось в Городище. Там 29-летний парень на «Дэу Нэксии» ехал по улице Паникахи. Вдоль дороги по краю проезжей части в это время шла 27-летняя девушка. Несмотря на то, что было светло, водитель слишком поздно отреагировал на пешехода. Он сбил волгоградку. Молодой человек вызвал ей «скорую», а себе – сотрудников ГИБДД. Пострадавшую отвезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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