Волгоградец устроил пожар, когда готовил ужин

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-08T08:59:33+03:00

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Очень часто мужчины готовят даже вкуснее прекрасных дам. Но 32-летний житель девятиэтажки на Николая Отрады явно был не из кулинаров. В половине одиннадцати вечера воскресенья у него загорелась квартира. Он и многочисленные соседи вызвали пожарную службу. Дам заполонил несколько этажей.

Расчеты МЧС приехали на место через несколько минут после вызова. Они быстро справились с огнем, который распространялся по кухне и грозил перекинуться на все жилье. По предварительным данным, причиной ЧП стал ужин. Мужчина поставил на плиту кастрюлю. Но совсем про это забыл. В итоге загорелись прихватки, и прочая утварь. Площадь пожара – 0,3 квадратных метра. На ЧП пострадал хозяин квартиры. Когда он пытался тушить пламя, получил ожоги. Его на скорой отвезли в больницу.

МЧС по Волгоградской области еще раз напоминает волгоградцам о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности. Не используйте самодельные электроприборы. Не оставляйте включенной в розетку аппаратуру. Следите за состоянием проводки. И если поставили на плиту кастрюлю, следите за ней.

ИСТОЧНИК KP.RU