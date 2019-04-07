На полигоне Прудбой под Волгоградом выбрали лучший танковый экипаж

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-07T17:12:03+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 апреля на полигоне Прудбой под Волгоградом проходили военные соревнования, в которых принимали участие команды из ЮВО. Зрелищные состязания по «Танковому биатлону», «Суворовскому натиску» и «Снайперскому рубежу» прошли с отличными показателями. Лучшие из лучших уже готовятся к всеармейскому конкурсу. На это есть месяц.

- В состязаниях «биатлонистов» лучшим признан танковый экипаж сборной ЮВО, второе место занял взвод 49-й общевойсковой армии, третье место занял взвод 58-й общевойсковой армии, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Финалисты других видов армейских игр также отправятся представлять округ. В мероприятиях приняли участие 7 танковых экипажей и танки Т-72Б3, 9 экипажей на БМП-2 и более 70 снайперов. Это 200 военных и свыше 40 единиц военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU