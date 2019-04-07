«Победили благодаря болельщикам»: автор единственного гола в матче «Ротор»-«Балтика» об игре

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-07T15:58:59+03:00

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Сразу после игры волгоградского «Ротора» с краснодарской «Балтикой» в рамках 30-го тура Олимп-Первенства ФНЛ, в которой сине-голубые одержали победу, состоялась пресс-конференция.

- Я поздравляю всех нас с победой, спасибо болельщикам, их сегодня было очень много. Они гнали нас вперед, а мы играли для них. Мы заслужили эту победу. У нас были хорошие атаки, много моментов, нужно было больше забивать. Я был травмирован и очень много не играл. Рад, что забил гол и надеюсь это только начало, - дал интервью автор единственного гола Мухаммад Салтонов.

- Рады победе, рады поддержке болельщиков. Четвертая победа подряд, шестой матч не пропускаем. Мы заслуженно победили, хотя, конечно, могли и второй мяч забить, но не получилось, - выступил тренер волгоградского «Ротора» Игорь Меньщиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/701699" frameborder="0"></iframe> Султонов Мухаммад об игре с "Балтикой", 7 апреля 2019 год.

Тренер команды соперника был немногословен.

- Матч был трудным. Мы допустили одну ошибку. Планы до конца сезона – остаться в ФНЛ. Не хочу говорить о команде соперников, - коротко высказался тренер краснодарской «Балтики» Евгений Калешин.

ИСТОЧНИК KP.RU