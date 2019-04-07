«Новый Акрополь» расскажет волгоградцам о раздельном сборе мусора

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-07T11:53:34+03:00

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20 апреля 2019 года культурный центр «Новый Акрополь» проведет для волгоградцев познавательную лекцию о раздельном сборе отходов. Тема мусора для города-героя стоит остро. Есть в этом доля вины горожан, которые нередко бросают пакеты в неположенных местах.

- Культура раздельного сбора отходов в Волгограде», в котором будут информационная и практическая части. Цель — поделиться опытом, рассказать, что, как и куда можно сдавать в Волгограде, пообщаться с непосредственными переработчиками. Сверхзадача мероприятия — начать объединять людей в сфере раздельного сбора, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе культурного центра.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие на бесплатной основе. Лекции пройдут по улице Мира в доме №26. Записаться можно телефону (33-47-35; (917) 841-04-17) или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU