За ночь в Волгограде сгорели четыре машины

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-07T10:31:38+03:00

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Около трех часов утра 7 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда разом вспыхнули четыре автомобиля. Очевидцы, проживающие недалеко от места ЧП, сразу же сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

- На улице Александрова на открытой территории горели четыре автомобиля: Audi по всей площади, Ford Focus, «Нива» и «Газель». У всех автомобилей повреждено лакокрасочное покрытие, устанавливается год выпуска каждой, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожарные расчеты первой части приехали на место оперативно и приступили к тушению машин. Ликвидировать очаг возгорания удалось быстро – всего за тринадцать минут. К счастью, никто не пострадал. Причины происшествия сейчас устанавливают эксперты. Не исключено, что это дело рук пироманов. Если такая версия подтвердится, то искать поджигателей будут правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU