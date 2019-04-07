2019-04-07T10:13:48+03:00
Недвижимость

Волгоградскую УК «Комплекс» лишили лицензии

Организация признана банкротом
Юлия Данильченко
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Арбитражный суд Волгоградской области по инициативе инспекции государственного жилищного надзора отобрал в УК «Комплекс» лицензию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- К работе данной организации у собственников помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении лицензиата, имелось не мало нареканий. Имели место и попытки ООО «Комплекс» уклониться от проведения проверок органа государственного жилищного надзора. За что управляющая организация также неоднократно подвергалась административной ответственности. Впоследствии компания и вовсе была признана банкротом, - рассказали КП-Волгоград в инспекции.

Напомним, почти 11 миллионов рублей задолжала управляющая компания «Комплекс» одиннадцати кредиторам, среди которых львиную долю составляют ресурсоснабжающие организации. Убытки понес «Волгоградэнергосбыт» - сумма его требований 4,5 миллиона рублей. У «Концессии водоснабжения» - 400 тысяч рублей, «Нифневолжсклифтремона» - 424 тысячи рублей, «Водоканала» - 499 тысяч рублей. При этом имущество УК оценили всего в 1,6 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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