В Волгограде мать и сын за деньги прописывали в доме таджиков

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-07T10:01:06+03:00

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В надежде подзаработать 57-летняя женщина и ее 32-летний сын из Волгограда решили прописать в частном доме по улице 95-я Гвардейская в Тракторозаводском районе пятерых таджиков. Те трудились на полях и хотели получить миграционные документы, поэтому раскошелились ради регистрации на территории России.

Но полицейские вместе с сотрудниками УФСБ выявили факт нарушения закона.

- В отношении волгоградцев возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Самим иностранцам также грозит наказание. Сначала их снимут с миграционного учета, а потом выдворят за пределы нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU