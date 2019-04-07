Автоледи за рулем «ВАЗа» устроила ДТП: годовалая и двенадцатилетняя девочки в больнице

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-07T09:34:31+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано шесть аварий, девять человек попали в больницы. В Чернышковском районе 32-летняя автоледи едва не угробила собственных дочек. Авария случилась в субботу 6 апреля около четырех часов дня на дороге «Нижнегнутовский – Чернышковский».

Инспекторы ГИБДД установили, что женщина за рулем «четырнадцатой» подъехала к трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский», но не увидела мчавшуюся «Газель». По правилам дорожного движения она должна была предоставить преимущество, однако вылетела на проезжую часть. От столкновения «Газель» выбросило в кювет, легковушку тоже смяло.

- В результате ДТП в больницу с травмами госпитализированы: водитель автомашины «ВАЗ» и двое ее пассажиров: годовалая и 12-летняя девочки, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU