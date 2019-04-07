2019-04-07T09:11:50+03:00
Общество

Волгоградские приставы потеряли арестованный Toyota Land Cruiser за полтора миллиона рублей

Владелице удалось отсудить у ФССП всю стоимость внедорожника
Юлия Данильченко
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Машину за полтора миллиона умудрились потерять.Машину за полтора миллиона умудрились потерять.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Верховный суд РФ в деле о пропавшем автомобиле встал на сторону жительницы Волгограда: в ее пользу из бюджета страны от лица областного УФССП выплатят полтора миллиона рублей.

Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser волгоградка купила в 2017 году у одной местной фирмы. Но поставить на учет не смогла – оказалось, что машина-то арестована. Женщина обратилась в Ворошиловский районный суд с просьбой разобраться, а на следующий день приехали судебные приставы, которые автомобиль забрали и отдали на хранение потенциальному владельцу, чье имя значилось в исполнительном листе, Как выяснилось, мужчина отсудил у той же фирмы компенсацию в полтора миллиона, руководитель решил расплатиться Land Cruiser. Он поставил автомобиль в гараж.

Вскоре женщине удалось доказать право собственности, но машины и след простыл. Ее объявили в розыск (как позже выяснилось, она была продана во Владимирскую область), а волгоградка стала добиваться компенсации. Все суды отказывали, но в Верховном приняли позицию истицы. В ближайшее время женщине выплатят денежные средства.

- По закону «О судебных приставах» ущерб, причиненный судебным приставом гражданам и организациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. В данном случае вред возмещается за счет соответственно казны РФ, - рассказал КП-Волгоград юрист Максим Осипкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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