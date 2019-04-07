Волгоградские волонтеры выхаживают алабая с выпавшими органами

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-07T08:47:43+03:00

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Уже неделю волгоградские волонтеры из фонда «Лисена» Натальи Ивановой выхаживают истощенную Пуму. Алабая выбросили на улицу еще в холода. Собака весом всего 40 килограмм бродила по улицам Кировского района Волгограда, пока ее не пожалели зоозащитники. Случилось это 1 апреля.

- Кожа висит и видно, что бросили ее уже давно. Она вся в клещах, но и это не самое страшное. С начала марта девочка просит помощи с выпавшими органами! – рассказала КП-Волгоград ужасные подробности волонтер Наталья. - С невероятно добрыми глазами и доброй душой она просилась в каждый двор. Пока мне не позвонила девушка и не рассказала про историю большой и доброй Пумы.

Оказалось, Пума приходила к домам незнакомых людей, просила еду и помощи. Собственно, это ее и спасло. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике, где ей оказывают медицинскую помощь.

Оказать содействие в лечении Пумы можно в группе фонда "Лисена".

ИСТОЧНИК KP.RU