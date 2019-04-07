2019-04-07T08:47:43+03:00
Общество

Волгоградские волонтеры выхаживают алабая с выпавшими органами

Собака скиталась по улица Кировского района еле живая
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: волонтерыФото: волонтеры
Изменить размер текста:

Уже неделю волгоградские волонтеры из фонда «Лисена» Натальи Ивановой выхаживают истощенную Пуму. Алабая выбросили на улицу еще в холода. Собака весом всего 40 килограмм бродила по улицам Кировского района Волгограда, пока ее не пожалели зоозащитники. Случилось это 1 апреля.

- Кожа висит и видно, что бросили ее уже давно. Она вся в клещах, но и это не самое страшное. С начала марта девочка просит помощи с выпавшими органами! – рассказала КП-Волгоград ужасные подробности волонтер Наталья. - С невероятно добрыми глазами и доброй душой она просилась в каждый двор. Пока мне не позвонила девушка и не рассказала про историю большой и доброй Пумы.

Оказалось, Пума приходила к домам незнакомых людей, просила еду и помощи. Собственно, это ее и спасло. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике, где ей оказывают медицинскую помощь.

Оказать содействие в лечении Пумы можно в группе фонда "Лисена".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Новый Акрополь» расскажет волгоградцам о раздельном сборе мусора
«Новый Акрополь» расскажет волгоградцам о раздельном сборе мусора
За ночь в Волгограде сгорели четыре машины
Волгоградскую УК «Комплекс» лишили лицензии
В Волгограде мать и сын за деньги прописывали в доме таджиков
Автоледи за рулем «ВАЗа» устроила ДТП: годовалая и двенадцатилетняя девочки в больнице
Волгоградские приставы потеряли арестованный Toyota Land Cruiser за полтора миллиона рублей
Волгоградцам предлагают проверить здоровье в медпунктах на «Волгоград Арене» и «ЦПКиО»
Волжанин сдавал квартиру наркоманам и получал за это деньги
В Волгограде членам движения «Артподготовка», признанному экстремистским, вынесли приговор
Волгоградским безработным предлагают места бригадира, технолога и кладовщик
Тысячи волгоградцев вышли на первый субботник
Гаишники выводят водителей из сумрака
17-летний велосипедист попал под машину на «зебре» в Волжском
Елена Исинбаева установила новый рекорд