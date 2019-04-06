Волгоградцам предлагают проверить здоровье в медпунктах на «Волгоград Арене» и «ЦПКиО»

СЕГОДНЯ 19:29 2019-04-06T19:29:57+03:00

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7 апреля отмечается всемирный день здоровья. В Волгограде в этот день решили не устраивать митингов, а устроить акцию, которая принесет пользу волгоградцам. В воскресенье с 12 до 14 часов на территории стадиона Волгоград Арена и с 10-до 14 в Центральном парке культуры и отдыха обустроят медицинские пункты. Это как раз вариант для тех, кому в будни некогда бежать в больницу. Здесь можно будет измерить давление, посмотреть свой рост и вес. Также вам скажут, есть ли у вас проблемы с лишними килограммами. Будет работать в этот день и аппарат ЭКГ. Так что по кардиограмме вам скажут, есть ли повод для более глубокого обследования сердечной мышцы. На каждом пункте вас проконсультирует по результатам всех анализов врач-терапевт.

Кстати, инициатива такой проверки принадлежит депутатам Облдумы.

Ну а тем, у кого крепкое сердечко и нервы не шалят, после проверки можно остаться на матч «Ротора». Он в этот день в 14-00 играет с «Балтикой» и постарается поставить рекорд по посещаемости.

ИСТОЧНИК KP.RU