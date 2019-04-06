2019-04-06T16:29:23+03:00
Происшествия

Волжанин сдавал квартиру наркоманам и получал за это деньги

Ему грозит до четырех лет лишения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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Опасное "зелье" варили на кухне.Опасное "зелье" варили на кухне.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Обычно владельцы квартир тщательно проверяют тех, кто собирается поселиться у них на квадратных метров. Не дай бог взять с собой кошку или привести подругу после 23-00. Но есть отдельные личности, которые умудряются зарабатывать при сдаче своего жилья подозрительным товарищам. В Волжском возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. На его квартиру неоднократно жаловались соседи – в ней все время живут подозрительные товарищи. Участковый выяснил, что хозяин предоставляет свое жилье наркоманам, которые устроили там настоящий притон. Делает он это за большие деньги.

Во время осмотра квартиры нашли шприцы емкости, где находился ацетилированный опий.

В отношении волжанина возбудили уголовное дело по статье 232 УК РФ - систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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