В Волгограде членам движения «Артподготовка», признанному экстремистским, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-06T15:40:45+03:00

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Почти полтора года длилось расследование и судебное разбирательству по уголовному делу в отношении пятерых волгогрдцев, которых обвиняются в подготовке к массовым беспорядков. 5 апреля Дзержинский районный суд вынес им приговор. Четверым дали реальные сроки, еще одному несовершеннолетнему – условный.

Во внимание правоохранительных органов чет Михаил Турченко, Олег Костик, Станислав Бабанов, Владислав Бондаренко и их 16-летний товарищ попали в ноябре 2017 году. Они состояли в общественном движении «Артподготовка», которое было признано экстремистским незадолго до этого. Молодые люди откликнулись на призыв лидера движения Вячеслава Мальцева, который сейчас в бегах за границей, и начали собираться на незаконный антиправительственный митинг в Москву. Один из них даже прихватил с собой ружье. Волгоградцы, которым на тот момент было от 16 до 32 лет, обсуждали на что они готовы для достижения своих радикальных целей. Все пятеро сели в автобус до Москвы, но даже не выехали за пределы Волгогрдской области. Их задержали.

Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда, Дзержинский районный суд вынес приговор. Михаил Турченко получил два года лишения свободы, Олег Костик и Станислав Бабанов получили по 3 года лишения свободы. Владислав Бондаренко был осужден сразу же по двум статьям: как и товарищи за приготовление к массовым беспорядкам, и за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему дали 3,5 года колонии. Несовершеннолетний обвиняемый осужден к полутора годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU