Волгоградским безработным предлагают места бригадира, технолога и кладовщик

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-06T14:33:48+03:00

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Хорошую работу в Волгограде найти не просто. В регионе низкий уровень безработицы, но во многом это связано с тем, что соискатели не встают на. Но 16 апреля у многих будет реальный шанс устроится в крупные предприятия, где каждый сотрудник получает полный соцпакет. Ярмарку вакансий устраивает Центр занятости, в ней будут участвовать две крупных компании: Сады Придонья» и «Хлебное дело» .

На первом предприятии требуются грузчик, кладовщик, бригадир трудоемких процессов , оператор технологического оборудования, машинист экскаватора-погрузчика, механик и другие. На пекарню нужны продавец в отдел «Аркадия», технолог, кондитер. Все вопросы по оплате, условиям труда, графику можно будет уточнить у представителей компаний.

Всем желающим необходимо подойти 16 апреля к 10-00 по адресу: Волгоград, улица Рабоче-Крестьянская 16а, 2 этаж, конференц-зал. Все вопросы по телефону 97-50-52.

ИСТОЧНИК KP.RU