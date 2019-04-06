Тысячи волгоградцев вышли на первый субботник

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-06T12:32:21+03:00

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По традиции в апреле в Волгограде проходит так называемый месячник по благоустройству. Это значит, что не только коммунальщики, но и горожане будут брать в руки лопаты, грабли и мусорные мешки, вычищать заросшие мусором дворы, парки и улицы города, сажать деревья и цветы. Чтобы сделать свой город гораздо чище и хоть чуточку краше, 6 апреля тысячи волгоградцев вышли на первый в этом году общегородской субботник.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в центре около сотни человек убирались в Комсомольском саду. Их снабдили граблями и мешками для мусора. Нагребли немало. В Советском районе генералили свой микрорайон жители «Родниковой долины». В парках Героев-летчиков и «Русь» жители Дзержинского района собрали около шести кубометров мусора. А ветераны «Качи» высадили тридцать саженцев катальпы.

Следующие общегородские субботники пройдут 13 и 20 апреля. Коммунальщикам в апреле тоже придется ударно потрудиться. Им предстоит не только генеральная уборка города, но и санитарная обрезка сухих ветвей, ремонт и замена скамеек и урн. С дорог нужно вывезти тонны скопившегося за зиму песка. Также в Волгограде планируют высадить в апреле две тысячи деревьев и кустарников, и, конечно, цветы. Только в центре их будет более 50 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU