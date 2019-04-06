2019-04-06T09:42:54+03:00
Общество

Гаишники выводят водителей из сумрака

122 человека оштрафовали за тонировку на дорогах Волгограда и области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Гаишники будут устраивать охоту на тонированные авто регулярно.Гаишники будут устраивать охоту на тонированные авто регулярно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Волгоградские гаишники провели масштабное профилактическое мероприятие «Тонировка». На дорогах Волгограда и области останавливали тех, кто явно перестарался, залепив стекла своего автомобиля черной пленкой. Любителей чрезмерной тонировки оказалось немало. Инспекторы областного отдельного батальона ДПС выписали штрафы 122 водителям.

По закону сумма штрафа за такое нарушение технического регламента невелика - всего пятьсот рублей. Но помимо этого стражи порядка требуют, чтобы водитель все же вышел из сумрака и содрал пленку со стекол машины. Если же автомобилист проигнорирует требование инспекторов и попадется на тонированной машине повторно, наказание будет куда строже.

- Подобные рейды на дорогах области будут проводится на постоянной основе, - сообщили «КП-Волгоград в главке МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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