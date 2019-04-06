17-летний велосипедист попал под машину на «зебре» в Волжском

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-06T09:09:21+03:00

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С открытием вело и мото сезона любители двухколесного транспорта все чаще попадают в полицейские сводки. В эту пятницу 17-летний велосипедист попал под колеса «Лады Калина» в Волжском. Около семи часов вечера 36-летний волжанин ехал на своем автомобиле по улице Ленина в сторону улицы Королева. В это время подросток на велосипеде решил пересечь дорогу по «зебре». Легковушка сбила парня. Сейчас он в больнице.

А вот 34-летний пешеход, который в тот же вечер попал под колеса «Нивы» на трассе Волгоград - Элиста в Светлоярском районе области погиб на месте. Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону, в начале десятого вечера 35-летний мужчина за рулем ВАЗ-212140 ехал в сторону областного центра. Пешеход в это время шел по дороге навстречу автомобильному потоку.

ИСТОЧНИК KP.RU