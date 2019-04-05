СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-05T17:02:57+03:00

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«Я установила новый личный рекорд», - ошарашила своих подписчиков в Инстаграме олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Правда, на этот раз волгоградка поставила рекорд не с шестом, а с книгой - семь часов чтения. И даже тут была, в буквальном смысле, на высоте. Она установила этот рекорд в нескольких километрах над уровнем моря – во время перелета.

«Люблю, когда книга меня поглощает», - добавила чемпионка.

isinbaevayelena Елена Исинбаева установила новый рекорд

«Какая же книга вас так увлекла?», «Огласите название книги», - тут же потребовали поклонники.

Оказалось, все эти семь часов Исинбаева читала Фила Найта « Продавец обуви». Жаль полет закончился, а книга еще нет. Как признается спортсменка, времени «на почитать» у нее постоянно не хватает.

Не удивительно, ведь у Елены теперь двое маленьких деток – пятилетняя дочь Ева и годовалый сын Добрыня. К тому же она активно занимается благотворительностью и успешно реализует свой проект «Каждый ребенок достоин пьедестала». А еще, напомним, спортсменка увлеклась рисованием.

ИСТОЧНИК KP.RU