2019-04-05T16:13:50+03:00
Происшествия

Среднеахтубинского экс-прокурора за взятку отправили в колонию

Старший советник юстиции за 600 тысяч рублей пообещал смягчить наказание знакомому
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области за решетку отправили бывшего прокурора Среднеахтубинского района Игоря Акимова. Его поймали на взятке. Сегодня, 5 апреля, Волгоградский областной суд приговорил его к 1,8 годам лишения свободы. Кроме того, ему на два года запретили занимать должности на госслужбе.

Как установили в суде, в январе 2018-го к Акимому пришел друг и попросил помочь его знакомому, которому грозил реальный срок. Просили прокурора смягчить наказание до условного. Акимов согласился, оценив свои услуги в 600 тысяч рублей. при этом он знал, что повлиять на решение суда он никак не может.

В мае 2018-го, когда друг принес экс-прокурору оговоренную сумму, взяточника и задержали сотрудники правоохранительных органов.

- Свою вину Акимов полностью признал, попросил о рассмотрении в особом порядке. Краснооктябрьский райсуд приговорил его к 1,8 году колонии общего режима. Также его лишили звания старший советник юстиции, - рассказывают в областном суде.

С приговором суда не согласились ни сторона защиты, ни сторона обвинения, обжаловав его в суд апелляционной инстанции. Но областной суд оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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