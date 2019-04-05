На садовую ярмарку приглашают волгоградцев

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-05T15:52:56+03:00

Купить семена, рассаду и саженцы в Волгограде можно на Центральном рынке. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 6 апреля по 15 июня 2019 купить саженцы и семена в Волгограде можно будет на Центральном рынке

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Сезонная дачная ярмарка откроется с 6 апреля 2019 во внутреннем дворике Центрального рынка Волгограда. Здесь садоводы и огородники смогут купить саженцы плодово-ягодных деревьев, кустарников, винограда, семена и рассаду цветов. Причем организаторы обещают оптимальные цены. Работать садовая ярмарка будет ежедневно с 7.30 до 19.00 вплоть до середины июня.

Садоводам предложат большой ассортимент ягодных кустарников и плодовых деревьев – грушу, яблоню, сливу. Для тех, кто захочет украсить участок тоже разнообразие - клен, липа, рябина, туя, можжевельник. Здесь же можно купить в Волгограде рассаду огурцов, томатов, перца и других культур.

- Площадки для тематических базаров предусмотрены во всех районах города, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU