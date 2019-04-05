В Волгограде поймали афериста, вымогавшего у гаишника миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-05T14:52:19+03:00

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Невыдуманная история: в Волгограде 43-летний мужчина решил «развести на деньги» инспектора ДПС. Для этого он попросил своего знакомого организовать ему встречу с гаишником. В разговоре заявил, что у него есть на стража порядка компромат. Приврал, что за ним следят коллеги из службы безопасности Главка и у сотрудники регионального УФСБ, чтобы поймать на взятках. И тут же предложил свою помощь в «решении вопроса». Мол, за 1 миллион 650 тысяч рублей может прекратить эту проверку. Правда, впоследствии снизил эту сумму до 1 миллиона рублей.

Но гаишник оказался хитрее. Он рассказал о вымогателе своему руководству.

- При получении очередной части денег волгоградца и задержали сотрудники региональной службы собственной безопасности, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Как установили следователи, «историю» мужчина выдумал и сделал это лишь для того, чтобы обогатиться.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере». Дело с обвинительным заключением направили в суд, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU