2019-04-05T15:10:35+03:00
Общество

В Волгограде гаишники устроили облаву на маршрутки

Оштрафовали восемь водителей и пять перевозчиков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Некоторые маршрутки оказались неисправными, и они при этом возили пассажиров.Некоторые маршрутки оказались неисправными, и они при этом возили пассажиров.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде активно взялись за «теневые» маршрутки, которые возят пассажиров под видом заказных. Не секрет, что эти микроавтобусы часто выходят на линии неисправными, не проверяются и водители перед рейсом. После того, как 2 апреля «ГАЗель» с людьми врезалась в грузовик и пострадали пассажиры, 5 апреля сотрудники ГИБДД Волгограда провели очередной рейд в рамках профилактической операция под условным названием «Маршрутка».

Упор при проверке делали на осмотр техсостояния маршруток. И, надо сказать, результаты ужасают.

- За выпуск транспортных средств с неисправностями к административной ответственности привлекли 5 должностных лиц, оштрафовали 8 водителей маршруток и автобусов за технические неисправности. У одной из маршруток оказались серьезные проблемы с рулевым управлением, этот автомобиль отправили на штрафстоянку. В трех случаях водители перевозили пассажиров сверх нормы, - отчитываются сотрудники Госавтоинспекции Волгограда

Всего в ходе рейда составили 25 административных материалов.

Госавтоинспекция Волгограда напоминает водителям маршруток о необходимости соблюдения ПДД и что они в ответе не только за свою жизнь, но и за жизни десятков пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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