Волгоградский бизнесмен вывел за рубеж полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-05T14:15:42+03:00

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Это только в фильмах показывают, как преступники обматывают себя скотчем и прячут под одеждой пачки денег, чтобы перевезти их в другое государство. В реальной жизни чаще используют совсем другие методы. В Волгограде под суд идет директор крупной фирмы занимающейся цветным и черным металлами.

Как стало известно правоохранительным органам, мужчина заказал за границей у партнеров оборудование. И даже оплатил контракт – 495 миллионов рублей. Деньги перевел на счет партнеров. Но оборудование так и не получил. Правда, по этому поводу ничуть не волновался. И не сообщил в соответствующие органы. Хотя по закону за неввезенные товары деньги нужно возвращать в указанные законом сроки. То ест предприниматель просто вывел полмиллиарда рублей за границу.

- Свою вину мужчина признал. Дело будет рассматривать Центральный районный суд. За уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере бизнесмену грозит либо огромный штраф, либо лишение свободы до трех лет, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU