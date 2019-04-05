Двор в центре Волгограда отремонтировали с браком

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-05T13:25:14+03:00

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Многие волгоградцы надеются, что их двор в ближайшее время войдет в программу «Формирование комфортной городской среды». Ведь сейчас это практически единственный шанс привести территорию в порядок, заасфальтировать проезд, оборудовать парковки, детскую и спортплощадку, без затрат со стороны жильцов поставить новые лавочки и фонари. Но не в каждом дворе ремонт гладко. Случается и халтура, и откровенный брак. Жители домов №6, 8, 10 по улице Коммунальной и домов №21, 23 на 7-й Гвардейской не раз пожалели о том, что попали в программу. Они пожаловались в ОНФ, что их двор подрядчик отремонтировал тяп-ляп. Бордюры сколоты и завалены, заборчики тоже стоят вкривь и вкось, лавочек не хватает, всюду валяется строительный мусор, а фонари так ни разу и не осветили двор. Нарушения подтвердила межведомственная комиссия с участием подрядчиков, общественников и чиновников.

- Больше всего нареканий вызывают металлические ограждения - их устанавливали в декабре прямо на снег, на него же заливали цемент, сейчас заборы просто «пошли в пляс», - рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Волгоградской области Давид Макян.

Фонари уже перебетонировали. Фото: ОНФ

Подрядчику дали срок до 1 июня, чтобы устранить все нарушения. Разумеется, за его счет. Ведь двор, на благоустройство которого потратили бюджетные миллионы, совершенно не выглядит обновленным. Кстати, все столбы освещения здесь уже забетонировали заново, без нашлепок.

- Сроки и качество работ по благоустройству на контроле администрации, - сообщили "КП-Волгоград" в мэрии. - Все дворы, где в прошлом году проводили работы по благоустройству, межведомственная комиссия проверит по графику - во второй половине апреля.

Всюду строительный мусор. Фото: ОНФ

ИСТОЧНИК KP.RU