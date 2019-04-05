2019-04-05T14:46:42+03:00
Авто

Волгоградцев зовут выгодно сделать кузовной ремонт

Сервисный центр А.С.-Авто объявил акцию "Складываем выгодно: 1+1=3"
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Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам провести кузовные работы в нашем сервисном центре! Экономьте при оплате кузовного ремонта!

Воспользуйтесь нашим предложением для легковых автомобилей только в период с 5 апреля до 31 мая 2019 г.

- При покраске 2-х позиций, скидка на 3-ю 20 %;

-При полировке 2-х позиций,3-я в подарок.

Ждем Вас ежедневно с 08.30-20.30 в сервисном центре А.С.-Авто по адресу: город Волгоград, ул. шоссе Авиаторов, 11.

Обслуживание автомобилей производится по предварительной записи по телефону: 8(8442) 602-341.

*Скидки по акции не суммируются со скидками, действующими по дисконтной программе и другими акционными предложениями, действующими в сервисном центре А.С.-Авто. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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