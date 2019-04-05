2019-04-05T13:04:28+03:00
Происшествия

Волгоградская область попала в ТОП-20 криминальных регионов России

За 2018-й год в регионе зарегистрировали 38,5 тысяч преступлений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Преступников у нас, да, много, но и город не маленький. Главное, что их ловят и сажают.Преступников у нас, да, много, но и город не маленький. Главное, что их ловят и сажают.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Судя по цифрам, которые публикует портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ, криминогенная обстановка в Волгоградской области остается напряженной. Наш регион, уже который год подряд, входит в «двадцатку» самых криминальных в стране. Так, по итогам 2018-го мы заняли 17-ю позицию. За год у нас было зарегистрировано 38,5 тысяч преступлений.

Стоит отметить, что Краснодарский край вообще занимает третье место по преступности, Ростовская область – шестое. Так что на фоне соседей наш регион выглядит относительно спокойным.

За минувший год в Волгоградской области зафиксировано: 122 убийства и покушения на убийство, 1110 преступлений особой тяжести, 33 преступления террористического характера, 1719 – связанных с оборотом наркотиков, 37 случаев получения взятки. Да, немало. Но меньше, чем в 2017-м году.

А в 2019-м волгоградцы еще больше «поутихли»: в январе зарегистрировано 2,6 тысячи преступлений, в феврале – 5,5 тысяч.

Ну а лидер рейтинга почти по всем показателям – это Москва. Что, впрочем, неудивительно: там населения, а соответственно и преступников, на квадратный метр больше, чем во всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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