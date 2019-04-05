Волгоградская область попала в ТОП-20 криминальных регионов России
Судя по цифрам, которые публикует портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ, криминогенная обстановка в Волгоградской области остается напряженной. Наш регион, уже который год подряд, входит в «двадцатку» самых криминальных в стране. Так, по итогам 2018-го мы заняли 17-ю позицию. За год у нас было зарегистрировано 38,5 тысяч преступлений.
Стоит отметить, что Краснодарский край вообще занимает третье место по преступности, Ростовская область – шестое. Так что на фоне соседей наш регион выглядит относительно спокойным.
За минувший год в Волгоградской области зафиксировано: 122 убийства и покушения на убийство, 1110 преступлений особой тяжести, 33 преступления террористического характера, 1719 – связанных с оборотом наркотиков, 37 случаев получения взятки. Да, немало. Но меньше, чем в 2017-м году.
А в 2019-м волгоградцы еще больше «поутихли»: в январе зарегистрировано 2,6 тысячи преступлений, в феврале – 5,5 тысяч.
Ну а лидер рейтинга почти по всем показателям – это Москва. Что, впрочем, неудивительно: там населения, а соответственно и преступников, на квадратный метр больше, чем во всей стране.
ИСТОЧНИК KP.RU