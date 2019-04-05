2019-04-05T11:36:29+03:00
Происшествия

Под Волгоградом начальник почты получила за «мертвые души» 750 тысяч рублей

Он заставляла сотрудников принимать их на работу
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина получила за четыре года 750 тысяч рублей.Женщина получила за четыре года 750 тысяч рублей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгоградской области уголовное дело возбудили в отношении 40-летней начальницы иловлинского филиала «Почты России». Ее обвиняют сразу же по двум статьям: мошенничество и служебный подлог.

Все началось весной 2014 года. Женщину, которая не так давно получила эту должность, не устроила ее зарплата. Но она нашла способ получить прибавку. По версии следствия, дама настоятельно попросила отдел кадров оформить на работу человека. Но новый работник на почту не ходил, а числился лишь формально. Правда, зарплата за него приходила вполне себе настоящая. Ее и забирала себе руководитель. Видимо, инфляция стала съедать и этот дополнительный «доход», поэтому она приняла новых людей в 2017 и в 2018 году. И на этих сотрудников проставляла табеля рабочего времени.

- Всего за четыре года она получила за «мертвые души» 750 тысяч рублей. Основание для возбуждения уголовно дела стали данные, предоставленные УФСБ России по Волгоградской области, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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