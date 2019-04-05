2019-04-05T11:01:46+03:00
Общество

Из Волгограда выдворили девять нелегальных мигрантов, работающих на «Жигулевке»

Они находились в России незаконно
Екатерина МАЛИНИНА
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Проверки на оптовой базе в Дзержинском районе миграционная служба проводит постоянно. И каждый раз при изучении документов находят иностранцев, которые работают без патентов или находятся в стране незаконно.

- Во время рейда 3 января в отдел полиции доставили 14 мигрантов, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

У них не было разрешения на работу - не оформлены обязательные по закону патенты. Всем выписали штраф. А у девяти жителей азиатских республик сроки пребывания в России давно закончился. Но они не уехали самостоятельно, а понадеялись, что затеряются на огромной территории «Жигулевки».

5 апреля по решению суда их выдворят из страны. Причем сделают это за счет нашего государства – таков закон. Еще пять лет они не смогут приехать обратно - не пропустят на границе. Так что искать работу они будут на родине или у других соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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