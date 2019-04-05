Из Волгограда выдворили девять нелегальных мигрантов, работающих на «Жигулевке»
Проверки на оптовой базе в Дзержинском районе миграционная служба проводит постоянно. И каждый раз при изучении документов находят иностранцев, которые работают без патентов или находятся в стране незаконно.
- Во время рейда 3 января в отдел полиции доставили 14 мигрантов, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
У них не было разрешения на работу - не оформлены обязательные по закону патенты. Всем выписали штраф. А у девяти жителей азиатских республик сроки пребывания в России давно закончился. Но они не уехали самостоятельно, а понадеялись, что затеряются на огромной территории «Жигулевки».
5 апреля по решению суда их выдворят из страны. Причем сделают это за счет нашего государства – таков закон. Еще пять лет они не смогут приехать обратно - не пропустят на границе. Так что искать работу они будут на родине или у других соседей.
ИСТОЧНИК KP.RU